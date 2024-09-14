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Заря - Динамо: Обзор и результат матча УПЛ 14.09.2024

Киевляне с небольшой ротацией торжествовали в гостевом поединке.
Сегодня, 17:26
Зоря - Динамо / УПЛ
Зоря - Динамо / УПЛ

В рамках 6-го тура УПЛ Заря в статусе хозяев приняла Динамо.

Киевляне немного удивили стартовым составом, а именно выходом Николая Михайленко в старте и парой центральных защитников Бражко - Биловар. Луганчане же не могли рассчитывать на арендованных у «бело-синих» игроков.

Команды показали интересную, «боевую» игру, но в первом тайме зрители не увидели забитых голов. Во втором же их было сразу два, оба в ворота Никиты Турбаевского.

Сперва, на 67-ой минуте отметился голом Виталий Буяльский, а уже на 87-ой минуте преимущество коллектива Александра Шовковского удвоил Максим Брагару, также установив окончательный результат тем самым.

Статистика матча УПЛ Заря - Динамо - Динамо

Заря - Динамо 0:2

Голы: Буяльский, 67, Брагару, 87

Владение мячом: 49% - 51
Удары: 1 - 12
Удары в створ ворот: 1 - 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря динамо

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