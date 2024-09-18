Герреро и Себальос дебютируют за Динамо в матче против Ворсклы

Два легионера сыграют первый официальный матч за киин.

В рамках перенесенного матча четвертого тура УПЛ Динамо сыграет с Ворсклой.

За «бело-синих» свои первые официальные поединки сыграют колумбиец Брайан Себальос и панамец Эдуардо Герреро.

Динамо: Бущан - Дубинчак, Себальос, Биловар, Караваев - Бражко, Рубчинский, Шапаренко - Кабаев, Герреро, Брагару.

Ворскла: Исенко - Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский - Хрипчук, Кулаковский, Черныш - Кане, Коватлюк, Нестеренко.

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