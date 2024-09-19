Шовковский - о победе Динамо над Ворсклой: Очень плотно, очень агрессивно

Киевское Динамо убедительно обыграло полтавскую Ворсклу в перенесенном матче украинской Премьер-лиги (3:1).

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Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Безусловно, всегда хочется забивать второй мяч, третий, пятый, десятый… Но на футбольное поле выходят две команды, и каждая из них пытается что-то противопоставить другой. В первом тайме Ворскла вдесятером оборонялась очень плотными редутами, почти не давая нам Возможности принимать мяч между линиями. Очень плотно, очень агрессивно. Обособлять эмоции и работать на результат команды.

В этом плане хочу привести пример. Возможно, вы это видите, возможно нет: как изменился Шапаренко. Это его индивидуальность, и я прекрасно понимаю, что он такой же по себе. Но нам удалось достучаться до него, чтобы он устремлял свои эмоции исключительно на то, чтобы быть более эффективным для команды и для своих индивидуальных действий. Все команды, выходя на матч против Динамо Киев, пытаются играть максимально мотивированными. По разным причинам", - цитирует Шовковского клубная пресс-служба.

Напомним, следующий матч в УПЛ подопечные Александра Шовковского проведут против львовского Руха.

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