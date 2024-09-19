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Караваев - о победе Динамо над Ворсклой: Не стоит до такого доводить

Защитник доволен игрой команды, но отмечает, что хотелось бы добывать спокойные победы.
Сегодня, 09:50
Александр Караваев / ФК Динамо Киев
Александр Караваев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо убедительно обыграло полтавскую Ворсклу в перенесенном матче украинской Премьер-лиги (3:1).

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Автор одного из голов Александр Караваев подвел итоги матча, заявив, что должен был оформлять дубль:

"Мы понимали, что будет тяжело, потому что соперник может закрыться и будет мало свободных зон. Но также понимали, что если забьем гол, они уже будут открываться и прессинговать нас. Были некоторые ошибки в обороне, мы могли и пропустить, но также могли очень много забивать. Надо было, чтобы была реализация, чтобы не было таких моментов, как при счете 2:0, когда мы пропустили гол, и последние 10 минут очень нервные. игру", - цитирует Александра клубная пресс-служба.

Также Караваев оценил дебюты Себальйоса и Герреро, поддержав новичков "бело-синих":

"Конечно, нужен определенный период на адаптацию. Очень трудно прийти и сразу давать результат. Но все, о чем говорит тренерский штаб – в тренировках, играх – они выполняют. Где-то, возможно, что-то не получается, но все стараются. У нас очень сильный" Микроклимат, все друг друга поддерживают. Мы понимаем, что если не будем вместе, единым целым, у нас ничего не получится. нас очень большая конкуренция на каждой позиции.

Напомним, следующий матч в УПЛ подопечные Александра Шовковского проведут против львовского Руха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Караваев ФК Динамо

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