iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Місія ЛЄ: ФК Динамо Київ поділився очікуваннями від нового формату Єврокубків

Столичний колектив обзавівся новим офіційним партнером єврокубкових матчів.
Сегодня, 11:45
Місія ЛЄ: ФК Динамо Київ поділився очікуваннями від нового формату Єврокубків
Місія ЛЄ: ФК Динамо Київ поділився очікуваннями від нового формату Єврокубків

19 вересня у Києві відбулася спільна прес-конференція футбольного клубу Динамо Київ та його нового офіційного партнера в матчах єврокубків – компанії GGBET. Захід пройшов у Rest Hall КВЦ Парковий і був присвячений участі команди в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

Дмитро Бріф, віце-президент клубу, детальніше розповів про партнерство з GGBET. Він зазначив, що ця співпраця є важливим кроком для клубу, адже підтримка від партнера з великим міжнародним досвідом дозволить реалізувати яскраві інноваційні проєкти.

"Ми обрали для себе нову локацію для проведення домашніх матчів, і це рішення спричинило чимало питань, зокрема щодо логістики. Однак, завдяки підтримці нашого нового партнера GGBET, ми впевнені, що зможемо подолати всі труднощі та забезпечити комфортні умови для команди і наших вболівальників".

"Гамбург — місто з величезною українською діаспорою, що робить його ідеальним місцем для наших матчів. Це допоможе нам відчувати підтримку не тільки на полі, але й поза ним, створюючи справжню атмосферу домашніх трибун", – підкреслив Дмитро.

Сергій Міщенко, СЕО GGBET, прокоментував партнерство: "Це наш перший партнер серед футбольних клубів, і це велика відповідальність для нашого бренду. Ми прагнемо разом з клубом надати вболівальникам те, що вони заслуговують – унікальні та цікаві пропозиції, контент і активності. Впевнені, що наш спільний досвід і амбіції дозволять досягти великих результатів".

Олександр Караваєв з оптимізмом оцінив шанси Динамо на успіх у новому форматі Ліги Європи, зазначивши, що гравці мотивовані показати найвищий рівень гри і вийти у плей-оф.

"Ми гарно почали свій шлях у Єврокубках, і з кожним матчем прагнемо більшого. Попереду на нас чекає багато викликів у зв'язку зі зміною формату турніру, тому кожен поєдинок ми будемо грати як останній", – зазначив Караваєв.

Перший матч «Динамо» проведе 25 вересня на домашньому стадіоні Гамбург Арена проти грізного римського Лаціо. Початок зустрічі – о 22:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дэвид Хэй оценил шансы Джошуа в третьем бою с Усиком Дэвид Хэй оценил шансы Джошуа в третьем бою с Усиком
"Нам что, пять лет?": Ферстаппен - о просьбе ФИА меньше материться в прямом эфире "Нам что, пять лет?": Ферстаппен - о просьбе ФИА меньше материться в прямом эфире
NaVi сыграют с россиянами Spirit: онлайн-трансляция четвертьфинала ESL Pro League Season 20 NaVi сыграют с россиянами Spirit: онлайн-трансляция четвертьфинала ESL Pro League Season 20
Бруклин раскрыл дату проведения церемонии в честь Винса Картера Бруклин раскрыл дату проведения церемонии в честь Винса Картера
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс13:13
Дэвид Хэй оценил шансы Джошуа в третьем бою с Усиком
Формула 113:13
"Нам что, пять лет?": Ферстаппен - о просьбе ФИА меньше материться в прямом эфире
Киберспорт12:45
NaVi сыграют с россиянами Spirit: онлайн-трансляция четвертьфинала ESL Pro League Season 20
НБА12:34
Бруклин раскрыл дату проведения церемонии в честь Винса Картера
Формула 112:21
Хэмилтон нашел расизм в словах президента ФИА, который видит мат как часть культуры рэпа
Лига Чемпионов12:20
Сумасшедший гол Дебаста, суперсейв Раи, курьез Дембеле и нокдаун Сикана: главные итоги первого тура Лиги чемпионов
Европа11:57
Реал значительно повысил Беллингему и Винисиусу зарплату, чтобы избежать конфликта с Мбаппе
Лига Чемпионов11:11
"Лучшие команды АПЛ довели меня до смерти от скуки": фанаты недовольны новым форматом Лиги чемпионов
НБА10:36
Севенти Сиксерс останутся в Филадельфии, договорившись о строительстве новой арены
Формула 110:09
"Мы же не рэперы": президент ФИА призвал пилотов Формулы-1 меньше материться по радио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK