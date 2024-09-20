Місія ЛЄ: ФК Динамо Київ поділився очікуваннями від нового формату Єврокубків

19 вересня у Києві відбулася спільна прес-конференція футбольного клубу Динамо Київ та його нового офіційного партнера в матчах єврокубків – компанії GGBET. Захід пройшов у Rest Hall КВЦ Парковий і був присвячений участі команди в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

Дмитро Бріф, віце-президент клубу, детальніше розповів про партнерство з GGBET. Він зазначив, що ця співпраця є важливим кроком для клубу, адже підтримка від партнера з великим міжнародним досвідом дозволить реалізувати яскраві інноваційні проєкти.

"Ми обрали для себе нову локацію для проведення домашніх матчів, і це рішення спричинило чимало питань, зокрема щодо логістики. Однак, завдяки підтримці нашого нового партнера GGBET, ми впевнені, що зможемо подолати всі труднощі та забезпечити комфортні умови для команди і наших вболівальників".

"Гамбург — місто з величезною українською діаспорою, що робить його ідеальним місцем для наших матчів. Це допоможе нам відчувати підтримку не тільки на полі, але й поза ним, створюючи справжню атмосферу домашніх трибун", – підкреслив Дмитро.

Сергій Міщенко, СЕО GGBET, прокоментував партнерство: "Це наш перший партнер серед футбольних клубів, і це велика відповідальність для нашого бренду. Ми прагнемо разом з клубом надати вболівальникам те, що вони заслуговують – унікальні та цікаві пропозиції, контент і активності. Впевнені, що наш спільний досвід і амбіції дозволять досягти великих результатів".

Олександр Караваєв з оптимізмом оцінив шанси Динамо на успіх у новому форматі Ліги Європи, зазначивши, що гравці мотивовані показати найвищий рівень гри і вийти у плей-оф.

"Ми гарно почали свій шлях у Єврокубках, і з кожним матчем прагнемо більшого. Попереду на нас чекає багато викликів у зв'язку зі зміною формату турніру, тому кожен поєдинок ми будемо грати як останній", – зазначив Караваєв.

Перший матч «Динамо» проведе 25 вересня на домашньому стадіоні Гамбург Арена проти грізного римського Лаціо. Початок зустрічі – о 22:00.

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