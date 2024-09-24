"Настоящие мужчины": Суркис оценил трансферы Герреро и Себальоса в Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис оценил трансферную компанию "бело-синих", отдельно рассказав о переходах легионеров Эдуардо Герреро и Брайана Себальоса.

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"То, что они приехали к нам – результат работы, убеждений и переговоров нашей селекции и тренерского штаба. Послушайте, все боятся жить в воюющей стране. Но не все находят в себе силы здесь жить. Особенно переехать сюда. То, что Себальос и Герреро согласились перейти в Динамо – вызывает уважение.

Они настоящие мужчины! Себальос еще и семью перевез сюда. Герреро перешел к нам из Зари, также базирующейся в Киеве, он уже спокойнее реагирует на происходящее", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба Динамо.

Напомним, Герреро перебрался в команду Александра Шовковского из луганской Зари, а Себальос приехал в Киев из колумбийского Атлетика.

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