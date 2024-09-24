"Верю в победу": Суркис - о матче Динамо против Лацио в Лиге Европы

Игорь Михайлович рад, что команда находиться в хорошей форме.

Киевское Динамо уже завтра, 25 сентября, стартует в новом сезоне основного этапа Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского сыграют номинально домашний матч против римского Лацио.

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Президент киевлян Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что рассчитывает на победу:

"Мы набрали хорошую форму, и я верю в победу. Наш соперник – серьезный, но я уверен в своей команде", – цитирует Суркиса клубная пресс-служба.

Напомним, матч Динамо – Лацио состоится завтра, 25 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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