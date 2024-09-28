Динамо назвало сроки восстановления звездного легионера - он травмировался в матче с Лацио в Лиге Европы

Браян Себальйос вылетел приблизительно на три недели.

Динамо плохо стартовало в основном раунде Лиги Европы. Киевляне разгромно проиграли римскому Лацио и потеряли центрального защитника Браяна Себальйоса, который был вынужден покинуть поле уже на старте встречи.

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Как сообщает клубная пресс-служба киевлян, после тщательного обследования и проведения МРТ подтвердился предварительный диагноз – повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Примечательно, что ориентировочный срок восстановления колумбийского защитника составит около трех недель.

Напомним, уже завтра, 29 сентября, Динамо сыграет с Левым Берегом в рамках УПЛ, а 3 октября киевляне проведут матч второго тура Лиги Европы против немецкого Гоффенгайма.

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