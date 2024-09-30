"Выбирал между сборной и здоровьем": Попов раскрыл детали своей травмы
Защитник Динамо Денис Попов поделился подробностями восстановления после травмы.
По словам украинца, он был вынужден пропустить игры за сборную Украины, чтобы подлечить свое здоровье.
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"Потихоньку. Как говорится, с вашими молитвами. Такое случается иногда в футболе: есть травмы, и от этого никто не застрахован. Поэтому плюс дорога, плюс такой насыщенный график – немного тяжеловато. И так случилось, что вылезло одно, другое, второе, третье, и пришлось взять паузу и нормально восстановиться.
Около месяца пропустил, и нужно набрать эти кондиции. Набегать через тренировки, через матчи, а у нас тренировки – не могу полноценно быть, потому что дорога отнимает много времени. Поэтому нужно время, которого нет.
Сборная – это важный момент для каждого игрока, но тут нужно выбирать: здоровье или сборная. Пришлось выбрать здоровье, потому что я прошел курс уколов в спину – очень неприятные манипуляции. Готов на 70-80%, все в процессе", – сказал Попов для ПРОФУТБОЛ Digital
Напомним, Попов из-за травмы спины пропустил два стартовых матча Украины в Лиге наций.
Ранее сообщалось, что игрок Динамо забил первый гол в аренде за испанский клуб.
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