"Нам чуть-чуть не везет": лидер Шахтера нашел причины провального старта сезона

Донецкий Шахтер слабо начал новый сезон. "Горняки" не могут найти свою игру, что вызывает достаточное количество критики от экспертов и фанатов.

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Лидер "оранжево-черных" Георгий Судаков нашел причины провала, заявив, что "горнякам" не хватает везения:

"На каждой теории и после каждой игры для нас самый главный авторитет - это наш тренер и тренерский штаб, к которому мы должны прислушиваться. Да, конечно, мы понимаем, что фанаты ожидают от нас большего, ожидают результата, но я не могу сказать, что мы играем плохие матчи.

Сейчас наверняка такой период. Нам чуть-чуть не везет. Но мы много работаем для этого. Наверное, мы можем получить это только по личной работе. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем обрадовать своих болельщиков", - цитирует Судакова Трибуна.

Напомним, сейчас Шахтер занимает 4 строчку УПЛ, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 7 игр.

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