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"С атмосферой в Украине не сравнить": Судаков обратился к немецким фанатам перед матчем ЛЧ

Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Гельзенкирхене.
Сегодня, 20:25
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Завтра, 2 октября, донецкий Шахтер проведет номинально домашний матч в новом розыгрыше лиги чемпионов. Соперником "горняков" будет итальянская Аталанта. Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия).

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Лидер "оранжево-черных" Георгий Судаков оценил атмосферу на стадионе, сравнив немецких фанатов с украинцами:

"Конечно, спасибо, что нас вообще приняли, и мы играем здесь матчи. В прошлом году мы играли в Гамбурге. Там была невероятная атмосфера. Мы понимаем, что в Германии много переселенцев, много украинской поддержки. Конечно, это не сравнимо с играми на Донбасс Арене. Тем более я там не играл.

И вообще нельзя сравнить с атмосферой в Украине. Но из того, что у нас есть на данный момент – это невероятные условия, которые нам только могли дать. Поэтому я могу только поблагодарить Шальке, этот город и эту арену за то, что мы можем здесь играть", - цитирует Судакова Трибуна.

Напомним, матч Шахтер – Аталанта запланирован на завтра, второе октября. Старт встречи ожидается в 19.45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Георгий Судаков

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