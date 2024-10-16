iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера

ЛНЗ прекратил сотрудничество с Юрием Дудником.
Сегодня, 11:12
Юрий Дудник
Юрий Дудник

Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с входящим в тренерский штаб Андреасом Караско Юрием Дудником.

Читай также: Дебютант сборной Украины получит квартиру за вызов в национальную команду

По сообщению клубной пресс-службы, тренер и клуб договорились о расторжении контракта с согласия сторон.

"Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне ЛНЗ находится на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Карраско есть в своем активе 12 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ Юрий Дудник

Статьи по теме

Судаков устроил феерию, оформив покер, а Шахтер разгромил ЛНЗ Судаков устроил феерию, оформив покер, а Шахтер разгромил ЛНЗ
Черноморец на последних минутах спасся от поражения ЛНЗ Черноморец на последних минутах спасся от поражения ЛНЗ
Кривбасс и Ворскла поделили очки, Полесье спаслось в игре с ЛНЗ Кривбасс и Ворскла поделили очки, Полесье спаслось в игре с ЛНЗ
Колос во втором тайме упустил победу над ЛНЗ Колос во втором тайме упустил победу над ЛНЗ
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс14:05
Шелестюк встал на защиту Бетербиева после боя с Биволым
НХЛ13:40
Душераздерающая акция: Коламбус начал матч без левого нападающего в память погибшего хоккеиста
Европа13:20
Тухель – о назначении тренером сборной Англии: Горжусь, что мне выпала такая честь
Киберспорт13:10
FAVBET Team сыграли в благотворительном турнире от Petr1k, на котором было собрано более полумиллиона гривен
Лига наций12:50
Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
Бокс12:45
Известный украинский боксер получил инвалидность второй группы
Лига наций12:20
Леоненко дал совет Довбику после матчей Лиги наций
Бокс12:16
Гвоздик оценил победу Бетербиева над Биволом
Лига наций11:58
"Включите ретро-матчи": бывший форвард сборной Украины дал совет Реброву
Европа11:48
Тухель возглавил сборную Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK