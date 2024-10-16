Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера
ЛНЗ прекратил сотрудничество с Юрием Дудником.
Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с входящим в тренерский штаб Андреасом Караско Юрием Дудником.
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По сообщению клубной пресс-службы, тренер и клуб договорились о расторжении контракта с согласия сторон.
"Благодарим тренера за его вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Напомним, в нынешнем сезоне ЛНЗ находится на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Карраско есть в своем активе 12 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей.
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