"Я учусь на "гидеозию" - не могу произнести это слово": игрок Вереса - о мобилизации
Полузащитник Вереса Виталий Дахновский высказался по поводу мобилизации в Украине.
По словам футболиста, в ровенском клубе нет бронирования.
"Мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...
Я в этом не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...".
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Дахновский оскандалился, отвечая на вопрос по поводу своей учебы.
– В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое училище, а сейчас – колледж.
– Это сейчас бакалавриат у тебя или что?
– Не знаю.
– Не знаешь на что учишься?
– Нет, я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.
– Геодезист.
– Ну вот правильно, да.
– Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат, наверное?
– Ну наверное.
– А потом на магистра пойдешь?
– А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.
В текущем сезоне Дахновский провел 12 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями.
Напомним, Винисиус, Фигу, Роналдиньо и другие футболисты попали в скандал с финансовой пирамидой.
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