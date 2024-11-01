"Я учусь на "гидеозию" - не могу произнести это слово": игрок Вереса - о мобилизации

Полузащитник Вереса Виталий Дахновский высказался по поводу мобилизации в Украине.

По словам футболиста, в ровенском клубе нет бронирования.

"Мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...

Я в этом не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...".

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Дахновский оскандалился, отвечая на вопрос по поводу своей учебы.

– В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое училище, а сейчас – колледж.

– Это сейчас бакалавриат у тебя или что?

– Не знаю.

– Не знаешь на что учишься?

– Нет, я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.

– Геодезист.

– Ну вот правильно, да.

– Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат, наверное?

– Ну наверное.

– А потом на магистра пойдешь?

– А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.

В текущем сезоне Дахновский провел 12 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями.

Напомним, Винисиус, Фигу, Роналдиньо и другие футболисты попали в скандал с финансовой пирамидой.

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