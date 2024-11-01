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УАФ дисквалифицировал хавбека Шахтера еще на два матча

Дмитрий Крыськив получил дополнительный штраф.
Вчера, 23:22
Дмитрий Крыськив / shakhtar.com
Дмитрий Крыськив / shakhtar.com

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт по фолу Дмитрия Криськива в матче против Динамо.

Напомним, хавбек Шахтера получил прямую красную карточку за подкат сзади против Кристиана Биловара.

На кубковый матч с Зарей Дмитрий не попал, а по итогу КДК увеличил дисквалификацию игрока еще на два матча.

Фол хавбека признали "серьезным игровым нарушением", которое заслуивает дополнительного штрафа.

В текущем сезоне Дмитрий Крыськив провел 12 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее также легенда украинского футбола развелся с супругой.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Крыськив

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