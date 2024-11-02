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Карпаты - Левый берег 3:0: обзор матча и результат игры 02.11.2024

Дубль Олега Очеретько позволил львовянам добыть комфортную победу.
Сегодня, 17:43
Карпаты - Левый берег / ФК Карпаты Львов
Карпаты - Левый берег / ФК Карпаты Львов

В субботу, 2 ноября, программу 12-го тура Украинской Премьер-лиги открывали Карпаты и Левый берег.

Хозяева поля владели инициативой, но очень долго они не могли преобразовать ее в гол.

Это было исправлено лишь за 20 минут до конца основного времени, когда Евгений Подлепенец замкнул передачу Дениса Устименко.

Спустя четыре минуты Олег Очеретько удвоил преимущество "львов", реализовав пенальти. А уже в добавленное время он же оформил дубль, доведя счет до разгромного и поставив точку в этой игре.

За счет победы Карпаты поднялись на пятое место таблицы, имея теперь 18 очков. Левый берег остался 14--м с 8-ю баллами в активе.

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Статистика матча Карпаты - Левый берег 12-го тура УПЛ

Карпаты - Левый берег 3:0
Голы: Подлепенец, 71, Очеретько, 75 (пен.), 90+1.

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 3
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 11 - 11

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педрозу, Адамюк - Очеретько (Кузык, 90+5), Альварес, Чачуа (Тлумак, 90+5) - Подлепенец (Стенио, 86), Невес (Костенко, 86), Шах (Устименко, 69).

Левый берег: Механив - Астахов, Семенов, Самар, Шаповал - Дедух, Банада (Приходько, 79), М. Когут (И. Когут, 62) - Синица (Галас, 62), Кобзарь (Сухоручко, 46), Сидней (Войцеховский, 79).

Предупреждения: Шаповал, Дедух.

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