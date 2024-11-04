Кривбасс - Рух 1:1 результат и обзор матча УПЛ

Претенденты на еврокубки не смогли выявить победителя.

В рамках 12-го тура чемпионата Украины Кривбасс на своем поле принимал Рух.

В первом тайме львовский коллектив сумел выйти вперед благодаря голу Карабина.

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На старте второго тайме Кривбасс сравнял - Задерака реализовал свой момент.

Команды имели несколько моментов, чтобы выявить победителя, но забить больше не смогли.

В турнирной таблице чемпионата Украины Кривбасс идет на шестом месте с 18 очками, а Рух - восьмой с 15 баллами.

Кривбасс - Рух 1:1

Голы: Задерака, 48 - Карабин, 36

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