Украина начала сотрудничество с Федерацией футбола Саудовской Аравии
Делегация УАФ совершила рабочую поездку для обсуждения новых направлений сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
Во время встречи представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.
Читай также: Ребров: Это Динамо уже не то, что было много лет назад
Результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами.
Также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных.
Кроме того, украинская сборная U-21 получила приглашение поучаствовать в турнире в Саудовской Аравии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!