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Футбол

Украина начала сотрудничество с Федерацией футбола Саудовской Аравии

Стороны подписали меморандум.
Сегодня, 14:16
УАФ
УАФ

Делегация УАФ совершила рабочую поездку для обсуждения новых направлений сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Во время встречи представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.

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Результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами.

Также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных.

Кроме того, украинская сборная U-21 получила приглашение поучаствовать в турнире в Саудовской Аравии.

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Источник: УАФ

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