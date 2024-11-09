Оболонь добыла вторую победу в УПЛ, обыграв претендента на еврокубки

В рамакх 13-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле принимал Оболонь.

Судьбу поединка решил один гол, который был забит на старте второго тайма. Слободян получил возможность, которую реализовал.

Читай также: УПЛ: ЛНЗ - Оболонь, Александрия - Карпаты, Колос - Кривбасс

ЛНЗ владел инициативой, но избежать поражения не сумел.

В турнирной таблице Оболонь идет на предпоследнем месте, имея девять очков. У ЛНЗ седьмая позиция и 18 баллов.

ЛНЗ - Оболонь 0:1

Гол: Слободян, 52

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!