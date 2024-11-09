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Оболонь добыла вторую победу в УПЛ, обыграв претендента на еврокубки

Киевский коллектив стремится избежать вылета.
Сегодня, 14:55
УПЛ
УПЛ

В рамакх 13-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле принимал Оболонь.

Судьбу поединка решил один гол, который был забит на старте второго тайма. Слободян получил возможность, которую реализовал.

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ЛНЗ владел инициативой, но избежать поражения не сумел.

В турнирной таблице Оболонь идет на предпоследнем месте, имея девять очков. У ЛНЗ седьмая позиция и 18 баллов.

ЛНЗ - Оболонь 0:1
Гол: Слободян, 52

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