Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной

В рамках 15-го тура УПЛ Динамо сыграло в нулевую ничью с Александрией .

Рулевой киевлян Александр Шовковский поделился мыслями об игре своих подопечных. Специалист заявил, что его подопечные удачно выполняли задачу на игру.

«Ответственно мы отнеслись к этой игре, так должно быть. Я поблагодарил игроков за то, что они выполняли задание.

Мы прекрасно понимали, что играем с командой, которая тоже находится наверху таблицы, у которой одинаковое количество очков с нами, и игра будет непростая. В принципе, игроки выполнили установку на игру. Я думаю, что в целом результат по игре.

Мы ответственно подошли, и, учитывая много моментов - я не хочу сейчас давать детали, какие именно, все это прекрасно знают - мы понимали, что играть агрессивно на протяжении всей игры у нас где-то будет сил не хватать. Поэтому я не назвал бы осторожной, но грамотно и с умом выходили на эту игру».

Шовковский также рассказал, в каком настроении команда и он находятся после матча.

«Для нас это игра, и мы уже готовимся к следующей игре. Безусловно, в раздевалке сейчас команда сосредоточена еще. Мы прекрасно понимаем, что сезон не закончен, для нас закончился только 1-ый круг», - сказал Шовковский.

Уже через 4 дня Александрия и Динамо встретятся снова. Уже на поле киевлян.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!