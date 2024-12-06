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УАФ объявила претендентов на звание игрока года в сборной Украины

На награду претендуют три легионера.
Сегодня, 13:37
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Пресс-служба УАФ определила претендентов на звание игрок года в сборной Украины.

На награду будут претендовать три футболиста, а именно: Михаил Мудрик, Илья Забарный и Анатолий Трубин.

Мудрик провел за «желто-голубых» 12 матчей в 2024 году, Трубин сыграл в 13 поединках из них 3 "всухую", а Забарный также имеет 13 игр, все из которых провел полностью, но не отличался результативными действиями.

Результаты голосования в соцсетях УАФ станут известны 13 декабря.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-20 самых молодых сборных мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик уаф Илья Забарный Анатолий Трубин

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