Бывший игрок сборной Украины завершил карьеру футболиста
Известный украинский вингер, бывший игрок национальной сборной Денис Олейник, выступавший в последнее время за ЛНЗ, принял решение о завершении карьеры.
Об этом черкасский клуб сообщил на своем официальном сайте, попрощавшись с 37-летним футболистом.
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"Большая отличная история, которую будут помнить болельщики футбола.
Денис, ФК ЛНЗ благодарит тебя за вклад в развитие нашего клуба и желает будущих карьерных достижений", - говорится в заявлении ЛНЗ.
Ранее Олейник также выступал за Динамо, Нефтяник, Арсенал, Металлист, Днепр, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт, Десну, Гелиос, финский СИК и Ворсклу.
В составе Динамо вингер становился чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. С Днепром был серебряным призером чемпионата Украины, а с Металлистом - трижды бронзовым призером.
В период с 2010 по 2015 год Олейник провел 12 матчей за национальную сборную Украины, отличившись двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреасом Карраско.
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