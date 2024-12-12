В УПЛ состоялась четвертая тренерская отставка, уволили одного из тренеров-легионеров
Андреас Карраско покидает чемпионат Украины.
Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении работы с главным тренером первой команды испанцем Андреасом Карраско.
"Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем. Gracias", - говорится в заявлении клуба.
Также сообщается, что покинет черкасскую команду и ассистент Карраско Эдгар Морагас.
ЛНЗ осталось провести один матч – против Александрии в субботу, 14 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера будет бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.
С расположением ЛНЗ в турнирной таблице чемпионата Украины можно ознакомиться на ISPORT.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!