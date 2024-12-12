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В УПЛ состоялась четвертая тренерская отставка, уволили одного из тренеров-легионеров

Андреас Карраско покидает чемпионат Украины.
Сегодня, 14:23
ЛНЗ
ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении работы с главным тренером первой команды испанцем Андреасом Карраско.

"Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем. Gracias", - говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что покинет черкасскую команду и ассистент Карраско Эдгар Морагас.

ЛНЗ осталось провести один матч – против Александрии в субботу, 14 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера будет бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.

С расположением ЛНЗ в турнирной таблице чемпионата Украины можно ознакомиться на ISPORT.

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