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Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера

Житомиряне во второй раз победили дончан.
Вчера, 19:59
Шахтер - Полесье / shakhtar.com
Шахтер - Полесье / shakhtar.com

В воскресенье, 15 декабря, Полесье принимало дома донецкий Шахтер.

Первые полчаса команды довольно активно пытались вскрыть оборону друг друга, но до очень опасных моментов не доходило. Лишь после 30-й минуты первый момент возник у хозяев, но Ризнык справился с опасностью.

А затем еще до перерыва Полесье имело два момента, чтобы открыть счет, но Ризнык и удача сохранили ворота "горняков" сухими.

Хозяева продолжали атаковать гораздо острее, но дойти до ворот Шахтера никак не удавалось. И даже наоборот, гостям наконец удалось заставить немного поработать и Олега Кудрика.

На 88-й минуте Сикан имел отличный шанс принести победу Шахтеру, но не попал в ворота, а уже через пару минут Богдан Михайличенко все же забил победный гол.

Полесье - Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 90+1

Полесье: Кудрик - Матич, Сарапий, Михайличенко, Тейлор (Смоляков, 55) - Кушниренко, Бабенко, Караман (Леднев, 75) - Крушинский (Бристрич, 75), Гуцуляк, Пайшао (Назаренко, 55)

Шахтер: Ризнык - Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Конопля - Крыськив (Марлон, 80), Судаков, Бондаренко - Зубков (Педриньо, 52), Кевин, Траоре (Сикан, 80)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Полесье

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