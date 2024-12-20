iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

На войне с россией погиб украинский арбитр

30-летний рефери защищал Родину от террористического государства.
Сегодня, 19:39
Андрей Щепотьев / УАФ
Андрей Щепотьев / УАФ

Украинский рефери Андрей Щепотьев погиб на войне с россией. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Щепотьев работал судьей на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг.

Арбитр присоединился к Силам Обороны после начала полномасштабного вторжения. Андрей умер в возрасте 30 лет во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри тренируется с россиянином, который поддерживает войну, накануне реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги
Усик вышел на взвешивание с плакатом, призывающим освободить защитников Азовстали Усик вышел на взвешивание с плакатом, призывающим освободить защитников Азовстали
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке. Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Челси может подать в суд на УАФ из-за допинга Мудрика - спортивный юрист Челси может подать в суд на УАФ из-за допинга Мудрика - спортивный юрист
Помочь журналистам

Видео

Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Улдаль одержал дебютную победу на Кубке мира, Дудченко и Мандзин - в топ-20 спринта
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Европа22:04
Турецкий гранд может подписать двух звезд Саудовской лиги
Бокс21:35
Усик вышел на взвешивание с плакатом, призывающим освободить защитников Азовстали
Бокс21:35
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Европа21:06
Челси может подать в суд на УАФ из-за допинга Мудрика - спортивный юрист
Европа20:39
Футболисты Эвертона сделали прогнозы на бой Усик - Фьюри
Европа19:45
Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком
Украина19:39
На войне с россией погиб украинский арбитр
Европа19:14
Манчестер Сити потерял ключевого игрока
Украина19:04
Суперлига: Кривбасс вырвал победу у Ровно, Мавпы снова обыграли Луцк
Бокс19:00
Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK