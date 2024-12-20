На войне с россией погиб украинский арбитр

Украинский рефери Андрей Щепотьев погиб на войне с россией. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Щепотьев работал судьей на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг.

Арбитр присоединился к Силам Обороны после начала полномасштабного вторжения. Андрей умер в возрасте 30 лет во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри тренируется с россиянином, который поддерживает войну, накануне реванша с Усиком.

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