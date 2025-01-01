"Клоун": Милевский назвал худшего легионера в истории Динамо

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский вспомнил худшего и лучшего легионера столичной команды.

Футболист вспомнил бразильца, который играл за Сантос вместе с Неймаром.

“Однозначно, Андре. Он играл в Сантосе с Неймаром, много там забивал. Мы думали: вот это усиление нас ждет! А он оказался просто никаким: что на тренировках, что в матчах. Клоун, одним словом. У Неймара получилось стать звездой, а у Андре – нет.

Кто был самым сильным легионером? Диого Ринкон. Он мог меня и Алиева на плечах протащить и гол забить. Вот это моща была", – сказал Милевский в интервью Українському футболу.

Андре сыграл за Динамо в девяти матчах, в которых смог сделать одну голевую передачу.

Напомним, Милевский обиделся на шутку нападающего Динамо, начав напоминать о своих достижениях.

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