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"Клоун": Милевский назвал худшего легионера в истории Динамо

Артем вспомнил также лучшего иностранного футболиста.
Сегодня, 16:51
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский вспомнил худшего и лучшего легионера столичной команды.

Футболист вспомнил бразильца, который играл за Сантос вместе с Неймаром.

“Однозначно, Андре. Он играл в Сантосе с Неймаром, много там забивал. Мы думали: вот это усиление нас ждет! А он оказался просто никаким: что на тренировках, что в матчах. Клоун, одним словом. У Неймара получилось стать звездой, а у Андре – нет. 

Кто был самым сильным легионером? Диого Ринкон. Он мог меня и Алиева на плечах протащить и гол забить. Вот это моща была", – сказал Милевский в интервью Українському футболу.

Андре сыграл за Динамо в девяти матчах, в которых смог сделать одну голевую передачу.

Напомним, Милевский обиделся на шутку нападающего Динамо, начав напоминать о своих достижениях.

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