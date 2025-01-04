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Футболист Руха отправился с Динамо на сбор

Слюбик может усилить столичный клуб.
Сегодня, 12:20
Богдан Слюбик
Богдан Слюбик

Футболисты Динамо вышли из отпуска и начали проходить медосмотр.

Вместе с киевским клубом врачебное обследование пройдет и защитник Руха Богдан Слюбик. Игрок прибыл в Динамо на просмотр.

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В списке отсутствует Владимир Шепелев, который может покинуть Динамо. 

Медосмотр проходят 30 игроков:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Мыхавко, Александр Тымчик, Даниил Ищенко, Богдан Слюбик.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.

Напомним, Леоненко ответил Яремчуку, дерзко поставив на место форварда сборной Украины.

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Источник: ФК Динамо Киев

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