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Леоненко ответил Яремчуку, дерзко поставив на место форварда сборной Украины

Роман публично оскорбил аналитика.
Сегодня, 18:50
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Бывший футболист Динамо Виктор Леоненко высказался по поводу игрока национальной сборной Украины Романа Яремчука.

Форвард публично оскорбил Леоненко, а эксперт заявил, что нельзя поступать подобным образом.

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"Яремчук – это пустышка. С запасными не очень-то и хочется разговаривать. Пусть лучше своему агенту памятник поставит, что умудряется его везде "втюхивать".

Пока Яремчук лучше не попадаться мне на глаза, чтобы я разбирал его игру. Дам ему совет на будущее – старших нужно уважать, а не оскорблять", - приводит слова Леоненко sport-express.ua.

Ранее журналист рассказал, как мельдоний попал в организм Мудрика.

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