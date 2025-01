Винисиус потроллил Мбаппе из-за плохой реализации за Реал

Мардидский Реал провел открытую тренировку, во время которой случился забавный эпизод.

Нападающий команды Винисиус Жуниор пошутил над одноклубником Килианом Мбаппе.

Журналист подошел к Винисиусу и Килиану и сказал, что на двоих они забили 28 голов в этом сезоне. Мбаппе ответил: "Мы можем делать больше и мы сделаем больше".

Бразилец пошутил, что французу нужно забивать значительно больше.

🇫🇷🗣Kylian Mbappé: "Vinícius Jr is very humble and everyone sees the quality he has."



🇧🇷🗣️ Vinícius Jr: "Mbappé is a great player and a great person. He's here to score a lot of goals, it's very easy to play with him." pic.twitter.com/t8NgwTqMS9