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Полесье подписало бывшего игрока Динамо

Житомирский клуб завершил подписание Андриевского.
Сегодня, 19:02
Александр Андриевский / ФК Полесье
Александр Андриевский / ФК Полесье

Полесье официально объявило о подписании контракта с полузащитником Александром Андриевским.

30-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента - Андриевский разорвал контракт с Динамо Киев.

Детали соглашения с Полесьем не сообщаются.

В нынешнем сезоне провел за киевскую команду 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Напомним, Динамо во время своего матча объявило о расставании с Шепелевым.

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