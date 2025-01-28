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Бущан прибыл в Саудовскую Аравию для завершения перехода в Аль-Шабаб

Украинец на финальной стадии переговоров.
Сегодня, 08:55
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прибыл в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд.

30-летнего футболиста сборной Украины заметили в аэропорту города. Вместе с Бущаном прибыл его агент Вадим Шаблий.

Ожидается, что украинец пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт с Аль-Шабабом. 

В текущем сезоне Бущан провел 27 игра за Динамо Киев, в которых пропустил 30 голов и девять раз сыграл на ноль.

Напомним, Аль-Хиляль объявил о разрыве контракта с Неймаром.

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