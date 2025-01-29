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Динамо трогательно попрощалось с Бущаном, вспомнив топ-сейвы украинца

Голкипер впервые сменил клуб.
Сегодня, 21:50
Георгий Бущан / ФК Динамо Брест
Георгий Бущан / ФК Динамо Брест

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан покинул Динамо и перешел в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии.

Украинский голкипер впервые сменил клуб в карьере и подписал контракт на 3.5 года.

Динамо попрощалось с вратарем, выделив его лучшие сейвы в составе команды.

 

В составе киевского клуба Георгий выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины.

Напомним, Бущан попрощался с фанами Динамо после перехода в Аш-Шабаб.

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