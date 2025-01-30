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Александрия объявила о подписании Шепелева

Стороны заключили краткосрочный контракт.
Сегодня, 11:53
Владимир Шепелев / ФК Александрия
Владимир Шепелев / ФК Александрия

Бывший полузащитник Динамо Владимир Шепелев стал игроком Александрии.

Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

27-летний украинец в январе покинул Динамо и получил статус свободного агента.

В текущем сезоне Шепелев сыграл одну минуту за Динамо.

Напомним, Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба.

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