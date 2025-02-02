"Спасибо за такое внимание": Кополовец прокомментировал информацию о его задержании с наркоторговцем

Известный экс-футболист заверил, что у него все хорошо.

Экс-игрок Михаил Кополовец прокомментировал информацию о своей связи с наркоторговцем Олегом Вагнером.

По словам Кополовца, он не имеет никаких проблем с законом и о новостях узнал, сидя у себя дома.

"Как и вы, читаю воскресные новости. Всем спасибо за такое внимание к моей личности, однако у меня все в порядке, я сижу дома.

Всем хорошего воскресного вечера", - заявил Михаил в своей Instagram Stories.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего футболиста задержали вместе с Вагнером и его женой, а в машине нашли наркотические вещества.

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