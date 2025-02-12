Черноморец и Дила не вышли на второй тайм в товарищеском спарринге

Товарищеский матч Черноморца снова завершился небольшим скандалом.

Одесский клуб встречался с грузинской Дилой, однако на второй тайм команды уже не вышли.

Как сообщает пресс-служба Черноморца, клубы решили не продолжать матч из-за огромного числа конфликтов между игроками.

Потому, при счете 1:1 украинский и грузинский клуб разлошлись по разным полям, где сыграли двусторонки.

Это уже второй товарищеский матч одесситов, который заканчивается раньше времени. Ранее Кишварда отказалась выходить на второй тайм после спорного решения арбитра.

Ранее также сообщалось, что Динамо продлило контракт со своим защитником.

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