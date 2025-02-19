Динамо намерено арендовать таланта бразильского клуба

Киевское Динамо может усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание UOL Esporte, «бело-синие» намерены подписать полузащитника бразильского Сантоса Мигелито. 20-летний игрок не попал в заявку своей команды на следующий матч.

Динамо сильно продвинулось в переговорах с «рыбами», однако, есть и другие клубы, которые до сих пор находятся в гонке и могут перехватить Мигелито.

В прошлом сезоне 20-летний боливиец провел 24 матча за Сантос U-20 и первую команду, забив 10 мячей и отдав 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо хотело подписать форварда болгарского клуба.

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