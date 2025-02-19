Динамо интересовалось форвардом болгарского клуба

Киевское Динамо могло усилиться форвардом Славии София Карлом Фабьяном. Об этом сообщил портал Sportal.bg, ссылаясь на агента игрока.

Отмечается, что кроме Динамо в игроке были заинтересованы клубы из страны-террористки и других государств.

По одному из предложений Фабьян мог получать 400 тысяч евро в год + бонусы.

Сейчас игроком интересуется местный Левски.

«Предложения от турецкого клуба не было. Были из Украины, и из России, но игрок хочет быть рядом с ребенком, который живет во Франции, и не хочет рисковать семьей. Шансы на его переход в Левски - 50 на 50, но взаимопонимание пока не достигнуто.

Важно отметить, что относительно предложений из Украины и России, единственным, кто сделал выбор, был сам футболист. Мы здесь, чтобы защитить его и его карьеру. Он не уйдет в другой клуб только ради денег.

Карл действительно хороший человек, который очень уважает Славию за шанс, который ему дали, но никто не примет решение за него только из-за денег», - Sportal.bg приводит слова агентов игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Динамо изменял своей девушке.

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