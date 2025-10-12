iSport.ua
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед

"Рыбаки" сняли скальп с Чехии.
Вчера, 23:20       Автор: Антон Федорцив
Фареры – Чехия / Ceska fotbalova reprezentace
Фареры – Чехия / Ceska fotbalova reprezentace

Фарерские острова одержали победу над чешской сборной (2:1) в 8-м туре квалификации в ЧМ-2026. Для команды Эйдуна Клакстейна эта победа стала третьей подряд.

Серия "рыбаков" стартовала в сентябре, когда Фареры минимально одолели сборную Гибралтара. Октябрьское окно островитяне начали с разгрома Черногории (4:0). В свою очередь победу над чехами обеспечили Ганус Серенсен и Мартин Агнарссон.

Сборная Фарерских островов остается в борьбе за путевку на Мундиаль. Подопечные Клакстейна набрали 12 очков. "Рыбаки" продолжают преследовать Чехию и Хорватия (по 13 очков). Правда, балканцы с матчем в запасе.

Тем временем нидерландец Мемфис Депай стал лучшим ассистентом в истории национальной команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Фарерских островов

