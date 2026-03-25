Поттер расхвалил сборную Украины накануне поединка

Специалист ожидает непростую игру.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Грэм Поттер / Getty Images
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины.

По словам англичанина, "сине-желтые" - хорошая сбалансированная команда, которая заслужила финишировать сразу за Францией.

Мы посмотрели все матчи предыдущего этапа — отборочного турнира к ЧМ. Мы впечатлены уровнем команды: у них хороший баланс опытных и молодых игроков, есть ряд сильных индивидуальных игроков, но при этом они демонстрируют хороший командный футбол. Украина — хорошая команда, которая показывает стабильную игру. В принципе, то, что они заняли второе место в группе после Франции, о многом говорит. Конечно, мы уважаем соперника и готовимся к встрече с ним.

Также Поттер отдельно выделил командную игру сборной Украины и высокую организацию. Тренер признал, что матч будет непростым.

Опять же, я не хочу выделять кого-то отдельно. Я уже говорил, что Украина сильна своей командной игрой. На самом деле, это очень организованная и стабильная команда. Мы понимаем, что у них есть различные варианты на разные позиции, и от этого будут отталкиваться и главный тренер, и команда в целом. Мы действительно с уважением относимся к сопернику и понимаем, что это будет сложная игра

Шульга набрал первые очки в НБА
