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Это'о считает, что Камерун может выиграть чемпионат мира-2022

Легендарный форвард назвал это задачей местной сборной.
Вчера, 23:08
Самуэль Это'о / Getty Images
Самуэль Это'о / Getty Images
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Легенда сборной Камеруна, а ныне президент местной федерации футбола Самуэль Это'о назвал задачу сборной на ближайший Мундиаль.

Экс-форвард Интера и Барселоны считает, что "неукротимым львам" по силам победить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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"Наша главная цель на чемпионат мира-2022 – оставить это соревнование 18 декабря. Именно в этот день будет проводиться финал.

Считаю ли я это реальным? Да! Мы не будем отказываться от своей цели", - цитирует Это'о

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камерун чм-2022
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