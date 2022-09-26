Игроков сборной Германии ожидают внушительные премиальные за победу на ЧМ-2022

Стало известно, сколько футболисты заработают в случае триумфа на мировом первенстве.

Немецкий футбольный союз огласил размер премиальных за выступление сборной Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Как сообщает официальный сайт организации, за победу в группе каждый футболист команды получит 50 тысяч евро, за выход в четвертьфинал - 100 тысяч, а в полуфинал - 150 тысяч.

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Если Бундестим станет третьей на ЧМ-2022, каждый игрок заработает по 200 тысяч, а вице-чемпионство оценили в 250 тысяч премиальных.

В случае победы на чемпионате мира, каждый футболист получит 400 тысяч евро.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Германии сыграет в группе Е с Испанией, Японией и Коста-Рикой.