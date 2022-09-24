Флик - о поражении от Венгрии: Этот матч открыл нам глаза
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал домашнее поражение от Венгрии (0:1) в матче Дивизиона А Лиги наций.
"Этот матч открыл нам глаза, но лучше сейчас, чем если бы это произошло на чемпионате мира.
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Мы действительно плохо играли в первом тайме, мы не были достаточно активны, нам не хватало уверенности и мы допустили слишком много простых ошибок.
Второй тайм был лучше, но мы не создали достаточно моментов", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА со ссылкой на ZDF.
После этой победы Венгрия с десятью очками возглавляет свою группу, опережая Италию на два пункта. Германия идет третьей с шестью баллами, а Англия с двумя очками досрочно вылетела из Дивизиона А.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги наций Германия - Венгрия (0:1).