Флик - о поражении от Венгрии: Этот матч открыл нам глаза

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал домашнее поражение от Венгрии (0:1) в матче Дивизиона А Лиги наций.

"Этот матч открыл нам глаза, но лучше сейчас, чем если бы это произошло на чемпионате мира.

Читай также: Венгрия неожиданно переиграла Германию на выезде

Мы действительно плохо играли в первом тайме, мы не были достаточно активны, нам не хватало уверенности и мы допустили слишком много простых ошибок.

Второй тайм был лучше, но мы не создали достаточно моментов", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА со ссылкой на ZDF.

После этой победы Венгрия с десятью очками возглавляет свою группу, опережая Италию на два пункта. Германия идет третьей с шестью баллами, а Англия с двумя очками досрочно вылетела из Дивизиона А.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги наций Германия - Венгрия (0:1).