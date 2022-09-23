Венгрия неожиданно переиграла Германию на выезде

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций Венгрия встретилась с Германией на выезде.

Матч завершился неожиданой победой "мадьяров" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на счету 34-летнего форварда Адама Салайи.

Таким образом, после пяти игр Венгрия возглавляет свой квартет, набрав 10 пунктов в свой актив.

В свою очередь, Германия занимает в группе третью строчку с 6 очками.

Германия – Венгрия 0:1

Голы: Салайи, 17.

Германия: Тер Штеген – Киммих, Рюдигер, Зюле, Раум – Гюндоган (Мусиала, 69), Хофманн, Мюллер – Гнабри (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сани.

Венгрия: Гулачи – Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Керкез – Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78) – Собослаи, Шафер, Салаи (Адам, 67).