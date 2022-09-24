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Германия - Венгрия 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги наций

Вашему вниманию лучшие моменты поединка национальных сборных.
Сегодня, 07:25
Венгрия обыграла Германию / Getty Images
Венгрия обыграла Германию / Getty Images
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В пятницу, 23 сентября, Германия в рамках пятого тура Дивизиона А Лиги наций принимала на своем поле Венгрию.

Гости сумели одержать минимальную победу и сохранить лидерство в своем квартете. Единственный гол, который принес венграм три очка, на 17-й минуте встречи эффектным ударом пяткой забил Адам Салаи.

Венгрия с десятью очками возглавляет свою группу, опережая Италию на два балла. Германия идет третьей с шестью пунктами, а Англия с двумя очками досрочно вылетела из Дивизиона А.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Германия - Венгрия:

Германия - Венгрия 0:1

Голы: Салаи, 17

Германия: Тер Штеген - Киммих, Рюдигер, Зюле, Раум - Гюндоган (Мусиала, 69), Хофманн, Мюллер - Гнабри (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сане.

Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Керкез - Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78) - Собослаи, Шафер, Салаи (Адам, 67).

Источник: MEGOGO

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