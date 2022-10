Cалах и Марез попробуют себя в новом амплуа во время Чемпионата мира 2022

В конце ноября этого года в Катаре начнется Чемпионат мира по футболу.

Как сообщает Stad Doha, Мохаммед Салах и Рияд Марез во время Мундиаля испытают себя в новом амплуа.

Египтянин и алжирец будут работать на катарском Bein Sports в качестве телевизионных экспертов.

🚨 EXCLUSIVE | As per #StadDoha sources, Egypt’s Mohamed #Salah and Algeria’s Riyad #Mahrez will be part of the analysis team on beIN Sports for the #2022WorldCup pic.twitter.com/0Spg1JciVo