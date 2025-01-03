Консейсау успешно стартовал во главе Милана, пройдя в финал Суперкубка Италии

В рамках полуфинала Суперкубка Италии Милан в дебютном матче Сержиу Консейсау во главе клуба сыграл против Ювентуса.

Первые минуты команды присматривались друг к другу, но на 20-ой минуте счет был открыт. Автором мяча стал Кенан Йилдиз, который, кстати, появился в стартовом составе за считанные минуты до старта матча в связи с травмой сына Сержиу Консейсау Франсишку, который должен был сыграть против своего отца.

Все шло к спокойной победе «бьянконери», но сначала они «привезли» себе пенальти, а затем Федерико Гатти своим автоголом вывел вперед Милан.

Таким образом, «россонери» не без дол везения прошли в финал Суперкубка Италии, где будут играть с Интером

Ювентус - Милан 1:2

Голы: Йылдиз, 20 - Пулишич (пен), 71, Гатти (аг), 76

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