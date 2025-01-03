iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу

В Alexandra Palace закончился чемпионат мира по дартсу.
Вчера, 23:59
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

17-летний Люк Литтлер выиграл чемпионат мира со второй попытки. В прошлом году на дебютном чемпионате мира англичанин проиграл в финале Люку Хамфрису. В этом году Литтлер не оставил шансов своим соперникам.

Финальный матч против нидерландца Майкла ван Гервена прошел полностью под диктовку Литтлера, который захватил инициативу с первого сета и уверенно довел финал до своей победы.

Решающий матч закончился со счетом 7:3 в пользу Литтлера, который стал чемпионом мира.

Английский дартсист стал чемпионом в 17 лет, что стало новым рекордом. Ранее рекорд принадлежал ван Гервену, который побеждал в возрасте 24 лет. В мире спорта появился новый рекорд с приставкой «вечный».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Литтлер

Статьи по теме

Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса
Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти
Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой
Консейсау успешно стартовал во главе Милана, пройдя в финал Суперкубка Италии Консейсау успешно стартовал во главе Милана, пройдя в финал Суперкубка Италии
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года
Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус - Милан в Суперкубке Италии, поединок Реала в Ла Лиге, матч Лиги 1
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Анчелотти: Реал будет апеллировать относительно красной Винисиуса
Европа00:32
Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти
Вчера, 23:59
Киберспорт23:59
Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу
Европа23:50
Манчестер Юнайтед готов усилиться нападающим зимой
Европа22:59
Консейсау успешно стартовал во главе Милана, пройдя в финал Суперкубка Италии
Киберспорт22:36
W0nderful стал седьмым украинцем в истории в ТОП-20 игроков года в Counter-Strike
Европа21:57
Топ-клуб Серии А хочет уже зимой подписать Судакова
Киберспорт21:33
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
Европа20:58
Спортдир Ювентуса отреагировал на слухи об интересе к Зиркзе
Европа20:33
Топ-клуб Италии интересуется талантом Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK