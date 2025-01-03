Литтлер - самый молодой чемпион мира по дартсу

В Alexandra Palace закончился чемпионат мира по дартсу.

17-летний Люк Литтлер выиграл чемпионат мира со второй попытки. В прошлом году на дебютном чемпионате мира англичанин проиграл в финале Люку Хамфрису. В этом году Литтлер не оставил шансов своим соперникам.

Финальный матч против нидерландца Майкла ван Гервена прошел полностью под диктовку Литтлера, который захватил инициативу с первого сета и уверенно довел финал до своей победы.

Решающий матч закончился со счетом 7:3 в пользу Литтлера, который стал чемпионом мира.

Английский дартсист стал чемпионом в 17 лет, что стало новым рекордом. Ранее рекорд принадлежал ван Гервену, который побеждал в возрасте 24 лет. В мире спорта появился новый рекорд с приставкой «вечный».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!