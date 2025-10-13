Литтлер уничтожил лидера мирового рейтинга в финале World Grand Prix

В английском Лестере завершился финальный матч турнира по дартсу World Grand Prix с призовым фондом в 600'000 фунтов.

Победителем турнира стал действующий чемпион мира 18-летний Люк Литтлер.

В решающем матче англичанин сошелся со своим соотечественником – лидером мирового рейтинга Люком Хамфрисом.

Финал

Люк Хамфрис (Англия, 1) – Люк Литтлер (Англия, 2) – 1:6

Несмотря на итоговый результат, шесть из семи партий были очень близки и завершились со счетом 3:2 (каждый раз при счете 2:2 Литтлер выигрывал пятый лег).

Отметим, что турнир проходил по правилам "double in – double out", где нужно было не только завершать лег попаданием в сектор удвоения, но и начинать его так же. Ранее ISPORT рассказывал о правила игры в дартс.

