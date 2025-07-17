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Чемпион мира в четвертый раз не смог сдать на права

Люк Литтлер не может пройти теорию.
Сегодня, 11:50       Автор: Андрей Безуглый
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

Чемпион мира по дартсу Люк Литтлер все никак не может получить водительское удостоверение.

Напомним, что в январе этого года 18-летний британец установил рекорд, став самым молодым чемпион по дартсу в истории.

Однако у молодого спортсмена не все удается также легко. Литтлер в четвертый раз завалил теорию по ПДД.

Об этом британец сам рассказал в своих социальных сетях, показав подписчикам результаты своего теста.

Ранее также сообщалось, что погиб призер Олимпиады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Литтлер

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