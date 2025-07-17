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Призер Олимпиады погиб после удара молнии

Трагедия постигла спортивное сообщество Норвегии.
Сегодня, 00:13       Автор: Антон Федорцив
Эудун Гренвольд / Getty Images
Эудун Гренвольд / Getty Images

Фристайлист Эудун Гренвольд стал жертвой несчастного случая. Бронзовый призер Олимпийских игр-2010 отошел в вечность в 49 лет, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел накануне. Молния попала в Гренвольда во время туристического похода. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь, но спасти олимпийца врачам не удалось.

Гренвольд начинал горнолыжником. Во фристайл перешел в 2004 году и начал соревноваться в ски-кроссе. Уже три года спустя он выиграл "бронзу" чемпионате мира и триумфовал в общем зачете Кубка мира. С 2010-го был на тренерской работе.

Напомним, ранее легендарный бомбардир Степан Юрчишин скончался в 67 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эудун Гренвольд

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