Люк Литтлер защитил звание чемпиона мира по дартсу

18-летний англичанин выиграл второе подряд мировое первенство, устроив сопернику разгром в финале.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

В субботу, 3 января, в Лондоне в Alexandra Palace состоялся финал чемпионата мира-2026 по дартсу - 2026 PDC World Darts Championship.

В решающем противостоянии турнира лидер мирового рейтинга англичанин Люк Литтлер встречался с десятым номером, нидерландцем Джаном ван Вееном и одержал победу со счетом 7:1, защитив тем самым чемпионское звание.

Читай также: Литтлер уничтожил лидера мирового рейтинга в финале World Grand Prix

18-летний английский дартсмен уступил в первом сете финального поединка, однако после этого не оставил шансов своем 23-летнему нидерландскому оппоненту, забрав следующие семь партий. К тому же этот результат стал самым разгромным в финале соревнований с 2009 года.

Источник: Getty Images

Чемпионат мира-2026 по дартсу
Финал

Люк Литтлер (Англия) - Джан ван Веен (Нидерланды) 7:1

За победу на чемпионате мира Литтлер получил 1 миллионов фунтов стерлингов, а финалисту досталась сумма в 400 тысяч фунтов.

Напомним, что в прошлом году Литтлер праздновал победу на мировом первенстве по дартсу, одолев в финале другого нидерландца Майкла ван Гервена (7:3), и в возрасте 17 лет стал самым молодым чемпионом мира.

